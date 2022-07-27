دليل الخدمات لرواد مصيف رأس البر.. تعرف عليها

"اليوم السابع" ينشر دليل الخدمات لرواد المصيف على النحو التالى :
-الخدمات الصحية
مستشفى اليوم الواحد بشارع 107، المستشفى المركزى شارع المديرية، مرفق الإسعاف شارع 51.
-الخدمات المصرفية
بنك مصر بالسوق العمومي، صراف آلى بنك مصر بجوار مجلس المدينة شارع النيل، صراف البنك الأهلى شارع النيل أسفل مبنى مجلس المدينة،سيارة تابعة للبنك الأهلى أمام مسجد الرحمة
-الخدمات الحكومية
مبنى مجلس المدينة شارع النيل، قسم شرطة رأس البر شارع 47،ادارة تموين رأس البر بالسوق العمومى، هيئة تنشيط السياحة شارع النيل، محكمة رأس البر منطقة عمارات العرائس.
-الأندية الفئوية
نادى القوات المسلحة 1، 2 شارع 107،نادى الشرطة والحكمة والمهندسين منطقة الجربى، نادى المحامين شارع 37 على النيل، نادى المعلمين شارع 89،نادى القضاة بالجربى.
-دور العبادة
مسجد الرحمة شارع بورسعيد، مسجد الفرقان منطقة المستشارين، مسجد 89، ومسجد 51، ومسجد النخيل.
كنيسة العذراء شارع المديرية.
-الأسواق
السوق العمومى، سوق 63،سوق 89،سوق 101،سوق عمارات العرائس ،محلات شارع النيل .
-خدمات عامة
سنترال رأس البر ومكتب بريد رأس البر شارع المديرية، مكتب بريد شارع 33.
-المواقف
موقف عمومي شارع 109, يضم محطة الأتوبيس وجميع خطوط السرفيس وسيارات المحافظات
-أماكن التنزه
منطقة الحربى، واللسان، وممشى النيل، وممشى اللسان، وشارع النخيل
سوق الأسماك
السوق العمومى، سوق 63
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