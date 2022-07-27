دليل الخدمات لرواد مصيف رأس البر.. تعرف عليها

دمياط - معتز الشربينى

يتميز مصيف رأس البر بأنه مصيف متكامل، وتتوافر فيه كافة الخدمات اللازمة لرواد المصيف وأغلب هذه الخدمات تعمل صيفا وشتاء.

"اليوم السابع" ينشر دليل الخدمات لرواد المصيف على النحو التالى :

-الخدمات الصحية

مستشفى اليوم الواحد بشارع 107، المستشفى المركزى شارع المديرية، مرفق الإسعاف شارع 51.

-الخدمات المصرفية

بنك مصر بالسوق العمومي، صراف آلى بنك مصر بجوار مجلس المدينة شارع النيل، صراف البنك الأهلى شارع النيل أسفل مبنى مجلس المدينة،سيارة تابعة للبنك الأهلى أمام مسجد الرحمة

-الخدمات الحكومية

مبنى مجلس المدينة شارع النيل، قسم شرطة رأس البر شارع 47،ادارة تموين رأس البر بالسوق العمومى، هيئة تنشيط السياحة شارع النيل، محكمة رأس البر منطقة عمارات العرائس.

-الأندية الفئوية

نادى القوات المسلحة 1، 2 شارع 107،نادى الشرطة والحكمة والمهندسين منطقة الجربى، نادى المحامين شارع 37 على النيل، نادى المعلمين شارع 89،نادى القضاة بالجربى.

-دور العبادة

مسجد الرحمة شارع بورسعيد، مسجد الفرقان منطقة المستشارين، مسجد 89، ومسجد 51، ومسجد النخيل.

كنيسة العذراء شارع المديرية.

-الأسواق

السوق العمومى، سوق 63،سوق 89،سوق 101،سوق عمارات العرائس ،محلات شارع النيل .

-خدمات عامة

سنترال رأس البر ومكتب بريد رأس البر شارع المديرية، مكتب بريد شارع 33.

-المواقف

موقف عمومي شارع 109, يضم محطة الأتوبيس وجميع خطوط السرفيس وسيارات المحافظات

-أماكن التنزه

منطقة الحربى، واللسان، وممشى النيل، وممشى اللسان، وشارع النخيل

سوق الأسماك

السوق العمومى، سوق 63

مصيف رأس البر

مصيف رأس البر

الأسماك بدمياط

مصيف رأس البر