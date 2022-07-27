دار الافتاء: الصلاة في المساجد الموجود بها أضرحة جائزة والقول بتحريمها باطل

كتب لؤى على

أكدت دار الافتاء انه قد دَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الصلاة في المساجد التي بها أضرحة جائزة، شأنها في ذلك شأن سائر الصلوات، والقول بتحريمها قولٌ باطلٌ لا يلتفت إليه ولا يُعوَّل عليه.