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دار الافتاء: الصلاة في المساجد الموجود بها أضرحة جائزة والقول بتحريمها باطل

الأربعاء، 27 يوليه 2022 11:30 م
دار الافتاء: الصلاة في المساجد الموجود بها أضرحة جائزة والقول بتحريمها باطل دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على

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أكدت دار الافتاء انه قد دَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الصلاة في المساجد التي بها أضرحة جائزة، شأنها في ذلك شأن سائر الصلوات، والقول بتحريمها قولٌ باطلٌ لا يلتفت إليه ولا يُعوَّل عليه.
 
 وكانت قد اكدت دار الإفتاء، أنه لا مانع شرعًا من طلب المسلم المددَ من الأنبياء والأولياء والصالحين؛ ولا فرق في ذلك بين كونهم أحياءً أو منتقلين؛ لأنه محمول على السببية لا على التأثير، كما أَنَّ الأصل في الأفعال التي تصدر من المسلم حملُها على الأوجه التي لا تتعارض مع أصل التوحيد، فالعبرة في التمسح بالأضرحة أو تقبيلها هي حيث يجد الزائر قلبه، ولا يجوز المبادرة برميه بالكفر أو الشرك.
 
 

زيارة الاضرحة

دار الافتاء

المدد

الاولياء



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