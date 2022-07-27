اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 06:01 م
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خوفا من روسيا.. بولندا تشترى طائرات ودبابات ومدافع هاوتزر من كوريا الجنوبية

الأربعاء، 27 يوليه 2022 05:14 م
خوفا من روسيا.. بولندا تشترى طائرات ودبابات ومدافع هاوتزر من كوريا الجنوبية ارشيفية دبابات
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت بولندا أنها ستشتري 48 طائرة مقاتلة من طراز FA-50 من كوريا الجنوبية، إلى جانب 180 دبابة K2 Black Panther ومدافع هاوتزر، كجزء من تحديث بولندا لقواتها العسكرية، ردًا على التحرك الروسي ضد أوكرانيا.
 
ونشرت صحيفة بيج أثينا أن بولندا أعلنت خطة لتعزيز جيشها، ومضاعفة حجمه.
 
وقالت بولندا في وقت سابق إنها ستزيد الإنفاق الدفاعي إلى 3 % من الناتج المحلي الإجمالي.
 
وقال وزير الدفاع في وارسو ماريوس بلاشتشاك في تصريح لمقابلة مع مجلة Sieci الأسبوعية: "هذا العام ، سيتم تسليم الوحدات الأولى وإجمالي 180 دبابة من الدرجة الأولى؛ في نهاية المطاف، سيتم إنتاج هذه الدبابات في بولندا".
 
وقال بلاشتشاك: نحن مهتمون بشراء ثلاثة أسراب ، أي 48 طائرة،  وستسلم بولندا أول طائرة العام المقبل.
 
 

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