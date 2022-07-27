حياة كريمة.. قصة محطة مياه منفلوط المرشحة بتكلفة 301 مليون جنيه بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال توسعات محطة مياه منفلوط المرشحة والجارى العمل بها لزيادة طاقتها الانتاجية من 500 ل/ث الى 1000ل/ ث والتى تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحى وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصرى التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

رافقه خلال الجولة النائب حسام حلمى ماضى عضو مجلس النواب واللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد ومحمد عبد الغنى رئيس مركز ومدينة منفلوط ومسئولي الشركات المنفذة للأعمال.

بدأ المحافظ ومرافقوه جولتهم بتفقد الاعمال التى يجرى تنفيذها بالتوسعات والخزان الارضى والمروقات واستمع الى شرح من رئيس شركة مياه الشرب لاهم الاعمال التى تمت بالمحطة ومراحل التنفيذ.

ووجه محافظ أسيوط خلال الجولة، بضرورة تنفيذ الاعمال بالمشروع وفقاً للخطة الزمنية مع الالتزام بمعايير الجودة والاشتراطات الفنية لضمان استدامة المشروع الذى سيساهم فى خدمة اكثر من نصف مليون نسمة بقرى مركز ومدينة منفلوط وتلبية احتياجات المواطنين ،وذلك بتكلفة مالية تعدت 301 مليون جنيه، مشيرا الى جولاته الميدانية المتكررة لمتابعة تنفيذ الاعمال بجميع المشروعات ومواقع العمل للوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات امام التنفيذ لافتا الى ان مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى قطاع مياه الشرب تعدت تكلفتها 2 مليار و700 مليون جنيه خلال المرحلة الحالية لتطوير قرى الريف المصرى بعدد 7 مراكز.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط ، ان مشروع توسعات محطة مياه منفلوط المرشحة والجارى العمل بها لزيادة طاقتها الإنتاجية من 500 ل/ث إلى 1000 ل/ث فضلا عن زيادة عدد طلمبات العكرة إلى 6 طلمبات عكرة بعنبر العكرة والضغط العالى، تصل الطاقة التصميمية للطلمبة الواحدة إلى 275 ل/ث، وزيادة الطلمبات المرشحة عالية الضغط إلى عدد 6 طلمبات مرشحة بطاقة تصميمية للطلمبة الواحدة 250 ل/ث، وإنشاء خزان أرضى سعة 5000م3، بجانب الخزان الأرضي المدعمة به المحطة، بالإضافة إلى تزويد المحطة بعدد (2) مروق سعة الواحد 3000 م3، لتضم المحطة 4 مروقات، مضيفاً أنه جاري مضاعفة فلاتر المحطة إلى 6 فلاتر اتساقاً مع كمية المياه المنتجة من المحطة لتغذية مركز منفلوط بالكامل.

ووجه محافظ أسيوط بضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز والأحياء وشركات المرافق والشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات وسرعة نهو الأعمال بكافة المشروعات وفقًا للخطة الزمنية وتكثيف الجولات الميدانية لمواقع العمل بالمشروعات لمتابعة تنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز وتقديم كافة الدعم ورصد أية ملاحظات حتى يتسنى تلافيها بالتنسيق مع كافة الجهات المنفذة للمشروعات مؤكدًا على جولاته الميدانية ولقاء المواطنين للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم في تنفيذ المشروعات تفعيلاً للمشاركة المجتمعية فضلا عن متابعة نسب تنفيذ الأعمال مشيرًا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

ويستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويجري تنفيذ مشروعات بإجمالي 1500 مشروع بتكلفة اجمالية 25 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

أعمال توسعة محطة مياه منفلوط محافظ أسيوط يتفقد أعمال توسعة محطة مياه منفلوط محافظ أسيوط يتفقد أعمال توسعة محطة مياه منفلوط



أعمال توسعة محطة مياه منفلوط