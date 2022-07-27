حى الدقى يغلق 2 ملهى ليلى بشارع الثورة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

شن حى الدقى تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، حملة مكبرة استجابة لشكاوي المواطنين من قيام 2 ملهي ليلي بشارع الثورة بإشغال الطريق العام وإزعاج السكان بمكبرات الصوت والموسيقي الصاخبة.

وضبطت الحملة التعدي علي المساحات الجانبية للعقار والمخصصة للمنفعة العامة وفقا للاشتراطات البنائية، وعليه تم إيقاف النشاط المخالف لهم ورفع كافه الاشغالات لإعاده المساحات الجانبية للمنفعة العامة لسكان العقار.

وفى السياق، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تعزيز آليات التواصل مع المواطنين وحسن استقبالهم للتعرف على مطالبهم وشكواهم والعمل على حلها، مما يسهم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم ويحقق رضاء المواطن.

وأشار اللواء أحمد راشد بأن المحافظة لاتدخر جهدآ في العمل على حل شكاوي المواطنين، لافتآ بأن غرفة العمليات بالمحافظة تتلقي بلاغات والشكاوي العاجلة من المواطنين على مدار اليوم من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01030113022 - 01016050453 بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg وذلك في إطار التوسع في إتاحة سبل التواصل وتلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها .