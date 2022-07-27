اليوم السابع
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حركة تنقلات الشرطة 2022.. محافظ سوهاج يهنئ مدير الأمن بتجديد الثقة

الأربعاء، 27 يوليه 2022 02:59 م
حركة تنقلات الشرطة 2022.. محافظ سوهاج يهنئ مدير الأمن بتجديد الثقة محافظ سوهاج يهنئ مدير الأمن بتجديد الثقة
سوهاج - محمود مقبول

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قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، بتقديم التهنئة للواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بمناسبة تجديد الثقة، واستمراره بالعمل مديرا لأمن سوهاج، عقب صدور حركة التنقلات الأخيرة لوزارة الداخلية.

وأعرب المحافظ عن خالص تهانيه القلبية لمدير الأمن، متمنيا له مزيدا من التوفيق والنجاح، مشيرا إلى أهمية دور رجال الشرطة في حفظ الأمن والاستقرار، وأهمية الأمن وارتباطه الوثيق بتحقيق التنمية الشاملة.

المحافظ يهنئ مدير الأمن (2)

المحافظ يهنئ مدير الأمن 

 


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