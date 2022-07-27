اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 يوليه 2022 11:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حركة تنقلات الشرطة 2022.. حسام الباز مديرا لأمن دمياط ومحمد عنان للبحث الجنائى

الأربعاء، 27 يوليه 2022 10:50 ص
حركة تنقلات الشرطة 2022.. حسام الباز مديرا لأمن دمياط ومحمد عنان للبحث الجنائى اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط
دمياط - معتز الشربينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات الشرطة، والتى تضمنت أغلب المحافظات، ومنها محافظة دمياط وتضمنت تكليف اللواء حسام الباز مدير أمن دمياط وكان يشغل مديرا لمباحث دمياط.

 

وتم تكليف اللواء حسام بدرة مساعدا لوزير الداخلية بالصعيد وكان يشغل مديرا لأمن  دمياط، واللواء سالم إبراهيم مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء محمد عنان مديرا لإدارة البحث الجنائي والعميد حاتم طه مديرا  لمرور دمياط، وكان يشغل وكيل إدارة مرور الدقهلية، والعميد محمد سيف مديرا لمرور البحر الأحمر.



وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت حركة تنقلات الشرطة السنوية، وذلك في إطار ضخ دماء جديدة في جهاز الشرطة، حيث جرى العرف أن يتم إجراء حركة تنقلات سنوية.

 


حركة تنقلات الشرطة 2022

حركة تنقلات الشرطة

حركة تنقلات ضباط الشرطة 2022

حركة تنقلات وزارة الداخلية 2022

حركه تنقلات الشرطه

حركة تنقلات الشرطة اليوم بالاسماء

ترقيات ضباط الشرطة 2022

حركه تنقلات وزاره الداخليه

حركه الشرطه 2022

حركة تنقلات وزارة الداخلية اليوم

حركه تنقلات ضباط الشرطه 2022

دمياط

اخباردمياط

حىحة الشرطة فى دمياط



الموضوعات المتعلقة

حركة تنقلات الشرطة 2022.. الترقيات والتنقلات الكاملة بمديرية أمن الأقصر

الأربعاء، 27 يوليه 2022 10:22 ص

حركة تنقلات الشرطة 2022.. اللواء طارق صابر مطور الأحوال المدنية

الأربعاء، 27 يوليه 2022 10:00 ص

حركة تنقلات الشرطة 2022 .. اللواء حازم عبد الحميد مديرا لأمن المنوفية والنحراوى للمباحث الجنائية

الأربعاء، 27 يوليه 2022 09:43 ص

حركة تنقلات الشرطة 2022.. إعداد جيل جديد من القيادات الشابة

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 10:44 م

بدء تنفيذ حركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2022

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 10:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة