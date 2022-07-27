حركة تنقلات الشرطة 2022.. حسام الباز مديرا لأمن دمياط ومحمد عنان للبحث الجنائى

وتم تكليف اللواء حسام بدرة مساعدا لوزير الداخلية بالصعيد وكان يشغل مديرا لأمن دمياط، واللواء سالم إبراهيم مساعد مدير الأمن للأمن العام، واللواء محمد عنان مديرا لإدارة البحث الجنائي والعميد حاتم طه مديرا لمرور دمياط، وكان يشغل وكيل إدارة مرور الدقهلية، والعميد محمد سيف مديرا لمرور البحر الأحمر.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت حركة تنقلات الشرطة السنوية، وذلك في إطار ضخ دماء جديدة في جهاز الشرطة، حيث جرى العرف أن يتم إجراء حركة تنقلات سنوية.