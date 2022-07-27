حركة تنقلات الشرطة 2022.. اللواء طارق صابر مطور الأحوال المدنية

كتب محمود عبد الراضى

جددت الداخلية الثقة في اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، صاحب التطوير والتحديث في القطاع، حيث شهد قطاع الأحوال المدنية مؤخرا عملية تطوير ضخمة.

التطوير طال مباني الأحوال المدنية وتحديث الأجهزة والتوسع في تقديم الخدمات الالكترونية وفتح مقار بالمولات ومد ساعات العمل لفترات مسائية ، واستخراج الوثائق فورا.

وحرصت حركة تنقلات الشرطة على إعداد جيل جديد من القيادات الشابة وضخ دماء جديدة في جهاز الشرطة، حيث جرى العرف أن يتم إجراء حركة تنقلات سنوية.

وجاءت حركة التنقلات إدراكاً لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2022 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى، من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وحرصت وزارة الداخلية على تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للإرتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط ، فى إطار القواعد تحقيقاً للإستقرار الإجتماعى والنفسى والوظيفى.

وجاءت بحركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2022 ، تعيين لواء علاء سليم – مساعد الوزير لقطاع الأمن ، واللواء طارق مرزوق – مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية، واللواء رجب عبد العال- مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى، واللواء ناصر محى الدين- مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء حسام عبد الحليم – مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار، واللواء دكتور عمر السويفى- مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.

وجاء بالحركة تعيين اللواء مفيد محمد – مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء هشام الزغبى- مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، واللواء غالب مصطفى – مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء حمزة عباس – مساعد الوزير لقطاع الرعاية الإجتماعية ، واللواء عمرو البيلى-مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية، واللواء هشام أبو النصر – مدير أمن الجيزة.

وشملت الحركة تعيين اللواء خالد البروى – مدير أمن الإسكندرية، واللواء أحمد جمال – مدير أمن أسيوط، واللواء السيد سلطان – مدير أمن مطروح واللواء مروان حبيب – مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد صلاح – مدير أمن الشرقية واللواء عبد الرحمن هريدى- مدير أمن السويس واللواء أشرف عبدالله – مدير أمن أسوان واللواء محمد عمار – مدير أمن الغربية واللواء محمد أبو الليل- مدير أمن الوادى الجديد واللواء سعيد شوقى – مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة واللواء عصام حسين- مدير الإدارة العامة لحماية الآداب واللواء عمرو البندارى – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واللواء طارق راشد – مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة واللواء عاصم الشريف – مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية واللواء وليد عواد – مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر واللواء هشام زين – مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس واللواء منال عاطف – مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان واللواء حسام عطية- مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء واللواء محمد عبد الحفيظ- مدير الإدارة العامة للمرور.