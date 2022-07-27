حركة تنقلات الشرطة 2022 .. اللواء حازم عبد الحميد مديرا لأمن المنوفية والنحراوى للمباحث الجنائية

المنوفية - محمد فتحى

ينشر اليوم السابع الحركة الداخلية لمديرية أمن المنوفية،عقب لعتمادها من قبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث أسفرت الحركة عن تعيين اللواء حازم عبد الحميد سامى مديرا لأمن المنوفية، اللواء عمرو عبد الرؤوف حكمدار مديرية أمن المنوفية

كما تم تصعيد اللواء يوسف فخير مساعد لمدير أمن المنوفية، واللواء علاء سلام مساعد لمدير أمن المنوفية، واستمرار اللواء احمد دراز مساعدا لمدير أمن المنوفية، واللواء صلاح أبو غزالة مساعدا لمدير أمن المنوفية، واللواء أحمد الجبينى مساعدا لمدير أمن المنوفية.

كما تم تصعيد العميد حسن النحراوي من وكيل المباحث الجنائية الى مدير مباحث مديرية أمن المنوفية، واستمرار العميد تامر سعد مدير إدارة المرور بالمنوفية.



