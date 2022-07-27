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حرس الحدود يضبط 150 ألف قرص مخدر و13 بندقية مختلفة الأنواع

الأربعاء، 27 يوليه 2022 10:49 ص
حرس الحدود يضبط 150 ألف قرص مخدر و13 بندقية مختلفة الأنواع حرس الحدود يضبط 150 ألف قرص مخدر و 13 بندقية مختلفة الأنواع
كتب زكى القاضي

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تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط (2) عربة دفع رباعى يستقلهم عدد (3) مهرب مصرى الجنسية عثر بحوزتهم على (1800) كجم من مخدر الحشيش وعدد(150) ألف قرص مخدر و(13) بندقية مختلفة الأنواع و(2800) طلقة مختلفة الأعيرة و(6 ) خزنه أنواع، كما تم ضبط عدد (262) هاتفا محمولا مختلف الأنواع، وطائرة  بدون طيار.
 
كما كثفت قوات حرس الحدود جهودها خلال الشهر الجارى وبالتنسيق مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والأجهزة الأمنية المختلفة أعمال التفتيش والـتأمين للأنفاق والمعابر الحدودية المختلفة ، والتى أسفرت عن ضبط عدد(31) متهم وبحوزتهم (2) طن حشيش، و(70) كيلو جرام من مخدر الهيدرو، و(32) كيلو جرام من مخدر الأفيون، و(3822) هاتف محمول، وكميات كبيرة من البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية.
 
وفى سياق متصل، تمكنت قوات حرس الحدود من ضبط عدد (12) جهاز للكشف والتنقيب عن المعادن  ، وعدد(122) جوال من الحجارة المخلوطة بالذهب ، وعدد (13) عربة أنواع مختلفة ، وعدد (3) لودر بالإضافة إلى  إحباط محاولات التسلل والهجرة غير الشرعية (927) فرداً من جنسيات مختلفة.
 
يأتى ذلك إستمراراً للجهود المكثفة التى تتخذها قوات حرس الحدود ليلاً ونهاراً لإحكام السيطرة الأمنية على حدود الدولة البرية والساحلية للحفاظ على الأمن القومى المصرى على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
 
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