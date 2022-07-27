اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 02:50 م
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حجز شقيق مالكة سنتر تعليمى بالعجوزة لاتهامه بالاعتداء على طفلة

الأربعاء، 27 يوليه 2022 01:34 م
حجز شقيق مالكة سنتر تعليمى بالعجوزة لاتهامه بالاعتداء على طفلة الاعتداء على طفلة - ارشيفية
أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالعجوزة حجز شقيق مالكة سنتر تعليمى بالمهندسين، على ذمة التحريات لاتهامه بالاعتداء على طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، داخل السنتر الذى تعمل به والدتها.

كشفت التحقيقات الأولية أن والدة الطفلة تدرس بالسنتر التعليمي، وفوجئت بعاملة مفصولة من السنتر ترسل لها مقطع فيديو يظهر خلاله شقيق مالكة السنتر بالاعتداء على ابنتها داخل المبنى، مستغلا انشغال الأم بالتدريس.

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية، اتهمت فيه شابا بالاعتداء على ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات داخل سنتر تعليمي تعمل به.

تمكن المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة من القبض على المتهم، وتم استجواب شقيقته، بالإضافة إلى استجواب العاملة المفصولة لكشف كيفية تصوير الفيديو، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

 

 


امن الجيزة

العجوزة

النيابة العامة

سنتر تعليمى

الاعتداء على طفلة

قسم شرطة العجوزة



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