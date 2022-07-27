حبس 7 أشخاص بتهمة خطف سائق بالجيزة

كتب: أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس 7 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاشتراك في خطف سائق وطلب فدية، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.

كشفت التحقيقات أن المتهمين اختطفوا المجني عليه بسبب خلافات مالية، بينه وبين أحد الخاطفين، واحتجزوه بشقة خاصة بأحدهم.

نجح رجال المباحث من تحديد موقع المتهمين ومكان حجز الضحية، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنوا من القبض على المتهمين، وإطلاق سراح المجنى عليه.

وكانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا باختطاف سائق في منطقة الصف، واتصال أحد الخاطفين بأسرة المجني عليه، وطلب فدية 250 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.