حبس عاطل 4 أيام بتهمة ترويج الأقراص المخدرة فى الهرم

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالهرم، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ترويج الأقراص المخدرة على عملائه بمنطقة الهرم.

كشفت التحقيقات تمكن رجال مباحث الجيزة من ضبط المتهم وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة، تمهيدا لترويجها على عملائه بمنطقة الهرم، وبمواجهته كشف عن مصدر الحصول عليها، واعترف بالإتجار بها.

رصد رجال المباحث تحركات المتهم، وتحديد الأماكن التي يتردد عليها لترويج المواد المخدرة بين عملائه، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من شرائط الأقراص المخدرة، وهاتف محمول، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار.

اعترف المتهم بالاتجار بالمضبوطات، واستخدامه الهاتف في التواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق والتي أصدرت قرارها المتقدم .

الجدير بالذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيئ يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.