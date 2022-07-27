اليوم السابع
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حبس عاطل لسرقته شقة بأسلوب كسر الباب بالأزبكية

الأربعاء، 27 يوليه 2022 08:10 م
حبس عاطل لسرقته شقة بأسلوب كسر الباب بالأزبكية سرقة -أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الأزبكية بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب"، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

البداية كانت بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" -  مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية  ، وبحوزته ("شاشة – بعض المشغولات الذهبية" مجهولين المصدر- مفك).

 

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم بأسلوب " كسر الباب " باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وبإستدعاء مالكة الشقة محل الواقعة تعرفت على المضبوطات وإتهمته بالسرقة، َتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


حبس عاطل

سرقة المساكن

الشقق السكنية

قسم الازبكية



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