جامعة كفر الشيخ تنظم منتدى التغيرات المناخية بالتعاون مع وزارة الشباب.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت جامعة كفر الشيخ في كلية الطب منتدى التغيرات المناخية لطلاب جامعة كفرالشيخ بالتعاون بين الجامعة ووزارة الشباب والرياضة " جمعية بيوت الشباب المصرية "، تحت رعاية الدكتور خالد عاطف عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأمين عام الجامعة، الدكتور على صبري.

وأدار المنتدى الدكتور رشدي العدوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي، ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ويهدف المنتدى إلى التعريف بالتغيرات المناخية وشرح وتوضيح الآثار المترتبة عليها على قطاعات المجتمع كافة.

وضمت الجلسات مشاركة أستاذ المجتمع الريفي بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ الدكتور طارق عطية عبد الرحمن، و ذلك في إطار الاستعدادات لتنظيم مصر مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية في نوفمبر 2022، COP27..والجهود المبذولة لنشر الوعي المجتمعي بقضية التغيرات المناخية.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، أن مشاركة طلاب الجامعة حول مؤتمر تغير المناخ COP 27، الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ هذا العام، ومدى أهمية هذا المؤتمر محليًا وعالميًا من خلال نشر الوعي عن قضية تغير المناخ وتأثيراتها وأسبابها والحلول من أجل الحد من التأثيرات المناخية وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة، ودور الشباب في تحقيق هذه الأهداف، تأتي تنفيذاََ لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة، ومنها مواجهة تغير المناخ وما يعقبه من آثار مختلفة اقتصادية، وبيئية، واستراتيجيات استخدام الطاقة المتجددة.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ، أن المنتدى تضمن عدة محاضرات وندوات تناقش التحديات والتهديدات المتعلقة بالتغيرات المناخية، وأيضاً التغيرات المناخية ورؤية مصر 2050، ودور شباب الجامعات في قضية التغيرات المناخية.

وأوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن تنظيم يأتي في إطار مواصلة الجامعة موسمها الثقافي من خلال تنظيم عدد من اللقاءات الحوارية المفتوحة مع الطلاب لمناقشة أهم القضايا المطروحة على الساحة، وتنظيم ندوات وورش عمل ومسابقات بحثية على مستوى الطلاب والأساتذة حول قضايا تغيرات المناخ.

كما أشار عبد العال إلى أن الحوار وسيلة للتواصل والتفاهم لسماع أصوات وأفكار الشباب لتحقيق المنافع وتجنب المخاطر، حيث تأتي أهمية الحوارالوطني للمناخ كونه أحد أهم القضايا التي تواجه المجتمع، وتحدي عالمي كبير يستلزم حشد جهود المجتمعات لحل تلك القضية بمشاركة كافة الأطراف.