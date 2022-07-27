جامعة بورسعيد: منح جوائز الجامعة التشجيعية والتقديرية لـ19 عضو هيئة تدريس.. صور

قالت الدكتورة راوية رزق، نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون الدراسات العليا والبحوث، إنه تم منح جوائز الجامعة التشجيعية والتقديرية والعلمية لـ 19 عضو هيئة تدريس وأعضاء الهيئة المعاونة تشجيعًا لأبنائها المتميزين فى جميع مجالات البحث العلمى وتحفيزًا لزيادة القدرة على المنافسة العالمية فى البحث العلمى .

أضافت نائب رئيس جامعة بورسعيد، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن جوائز الجامعة جاءت لأول مرة منذ إنشائها وذلك حرصًا وإيمانًا من الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد لتشجيع العلماء المتميزين من أبناء الجامعة فضلاً عن تحفيزهم لزيادة القدرة على المنافسة العالمية فى مجالات البحث العلمى .

وتابعت "رزق"،: أنه قد تم اختيار الفائزين وفقًا لتقرير مجلس الجوائز بالجامعة وبناء على تقارير لجان المحكمين فى مختلف المجالات، وطبقاً لقواعد لائحة الجوائز المعتمدة، والتى أسفرت عن فوز أ.د نبيل أحمد شوقى المنشاوى، الأستاذ بكلية الهندسة بالجائزة التقديرية فى مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية وقد تم حجب الجائزة فى باقى المجالات، كما فاز كل من: أ.م د ياسر نبيل مصطفى الحناوى "كلية الهندسة" بجائزة الجامعة التشجيعية فى مجال العلوم الهندسية والتكنولوجي، و أ.م.د على محمد أحمد نصر "كلية الصيدلة"، بالجائزة التشجيعية فى مجال العلوم الطبية والصيدلة، وأ.م.د منال سمير شلبى متولى الشوبكى، "كلية الآداب" بالجائزة التشجيعية فى مجال العلوم الاجتماعية والفنون والآداب، وقد تم حجب الجائزة فى باقى المجالات.

وفاز بجائزة أفضل رسائل دكتوراه وماجستير كل من: د محمود محمد الجندى "كلية الهندسة" بجائزة أفضل رسالة دكتوراه في مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية، وفازت بجائزة أفضل رسالة دكتوراه فى مجال العلوم الأساسية والتى وزعت مناصفة بين كلاً من: د. روزان زكريا أحمد فؤاد إبراهيم "كلية العلوم" ود. دينا جلال محمد الدمهوجى "كلية الهندسة"، وكما فاز محمود مسعد فوزى محمد جوده "كلية العلوم" بأفضل رسالة ماجستير فى مجال العلوم الأساسية، وفاز بجائزة أعلى استشهادات طبقاً لقاعدة بيانات "سكوبس" كل من أ.د محمد إسماعيل بسيونى" كلية الهندسة" وأ.د سامية حسين محمد "كلية العلوم" وأ.د ناصر محمدحسنى "كلية العلوم".

وأكدت الدكتورة راوية رزق، نائب رئيس جامعة بورسعيد، أنه تم تقديم جائزة التميز والعطاء فى العام الأول لعلماء الجامعة الذين كان لهم عظيم الأثر وذلك على النحو التالى: ففى مجال العلوم الهندسية والتكنولوجية إهداء جائزة التميز والعطاء إلى روح أ.د فاروق محمود عبد القادر وأ.د السيد حسين حجازى، وفى مجال العلوم الأساسية: تم إهداء جائزة العطاء إلى روح أ.د فكرى إبراهيم خلف وأ.د فاروق محمد الفوال، وفى مجال العلوم الإنسانية والتربوية: إهداء إلى روح أ.د محمد عبد الرحمن العايدى وأ.د أحمد الحسيني شعبان وأ.د عادل عبد البصير علي، وفى مجال العلوم الاجتماعية والفنون والآداب: أ.د نادية عبد العال رضوان، مؤكدة أنه سوف يتم إقامة احتفالية لعيد العلم بالجامعة لتكريم الفائزين بالجوائز بالإضافة الى تكريم جميع العلماء الذين قد حصلوا على جوائز عالمية ومحلية في العام الماضى .