جامعة المنصورة أول جامعة حكومية تحصل على اعتماد هيئة جودة التعليم

كتب محمود طه حسين

قرر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى جلسته رقم 218 بتاريخ 27 يوليو 2022 اعتماد جامعة المنصورة ، كأول جامعة حكومية يتم اعتمادها من قبل هيئة جودة التعليم.

كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الدورى أمس برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برنامج اللغة الفرنسية بكلية الأداب جامعة الاسكندرية ، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بني سويف - جامعة الأزهر . وفيما يتعلق بمؤسسات التعليم قبل الجامعي فقد اعتمد المجلس في اجتماعه أمس عددا من المدارس التابعة لوزراة التربية والتعليم .

وعن جامعة المنصورة كأول جامعة مصرية حكومية تحصل على الاعتماد ، صرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم ، ورئيس المجلس ، بأن اعتماد أي جامعة مصرية حكومية أو خاصة يؤكد حرص مؤسسات التعليم العالي على الوفاء بمسئوليات جودة التعليم ، والارتقاء بالمنتج النهائي للعملية التعليمية ككل . وأضافت د يوهانسن عيد أن هيئة الجودة ترحب بأي مؤسسة تعليمية تتقدم بطلب للاعتماد ، وتقدم لها كافة صور الدعم الفني والتدريب التي تساعد هذه المؤسسة أو تلك على استكمال كل شروط الاعتماد بشكل عملي يتفق مع أرفع مستويات معايير الاعتماد العالمية .