جامعة الفيوم تنظم قافلة تنموية شاملة فى مركز العدوة بالمنيا.. صور

الفيوم - رباب الجالى

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم قافلة تنموية شاملة بقرية البسقلون بمركز العدوة بمحافظة المنيا، وذلك تحت إشراف الدكتور عاصم العيسوي، القائم بأعمال عميد كلية الطب والدكتور نجلاء الشربيني وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد صفاء عرفه، مدير عام المستشفيات بجامعة الفيوم، بالتعاون مع المستشفى الجامعي والإدارة العامة لخدمة المجتمع.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء 26/7/2022 بالوحدة الصحية بالقرية بحضور الدكتور عماد عبدالسلام، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، وسوزان عبد القادر، مدير عام خدمة المجتمع، والسيد أحمد خلف عبد العزيز، رئيس مركز العدوة، وعدد من الإداريين بجامعة المنيا وجامعة الفيوم، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم،والدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، وإشراف الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،والدكتور عصام الدين صادق فرحات، نائب رئيس جامعة المنيا لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، إن تنظيم القافلة يأتي انطلاقًا من دور الجامعة في تقديم خدماتها الطبية والتوعوية للمجتمع المحلي، وتحقيقًا لمبدأ المواطنة وقبول الآخر ومجهودات وزارة التعليم العالي وجامعة الفيوم في تحقيق الخدمات الطبية والتدريبية والتوعوية لكل المواطنين سواء بمحافظة الفيوم أو في غيرها من محافظات الجمهورية، وأن القافلة تأتي في دور التعاون المثمر بين جامعة الفيوم وجامعة المنيا.

وأشار الدكتور محمد سعيد أبو الغار، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شملت تقديم خدمات طبية، وشارك فيها أطباء متميزون بجامعة الفيوم، وندوة للتوعية بمبدأ المواطنة وقبول الآخر، وكذلك تدريبًا على المشروعات الصغيرة.

وأضاف أن القافلة الطبية قدمت الكشف والعلاج لعدد 850 حالة من أهالي القرية، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك في تخصصات الباطنة والعظام والجراحة والأنف والأذن، وشاركت جامعة المنيا في تخصصي الأطفال والجلدية.

وخلال القافلة تم عمل ندوة حول كيفية صناعة الزبادي والأجبان، حاضرت فيها د. وداد عزب، بكلية الزراعة جامعة الفيوم، وقامت بتدريب عدد من سيدات القرية على كيفية صناعة الجبن والزبادي، كما تم تنظيم ندوة حول المواطنة وقبول الآخر وتعميق قيمة الانتماء الوطني وحب الوطن وحاضر فيها د. عماد عبد السلام، مستشار رئيس الجامعة لشئون الإعلام.

وعلى هامش القافلة تم تنظيم مباراة كرة قدم بين فريقي جامعة الفيوم وجامعة المنيا، وفي نهاية اليوم، قدم أهالي القرية الشكر لجامعة الفيوم على تنظيم هذه القافلة وتقديم الخدمات الطبية لهم.