جامعة الزقازيق تفتتح المؤتمر الثاني والثلاثين لقسم الأطفال بكلية الطب

الشرقية - حمدى عبد العظيم

افتتح اليوم الدكتور عاطف حسين نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب المؤتمر الثانى والثلاثين لقسم الأطفال بكلية الطب، بحضور الدكتور عبد السلام عيد عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات والدكتور أسامة الصافى رئيس القسم والدكتور تامر حسان مقرر المؤتمر، والدكتور وائل صبرى المشرف على الشئون العلاجية، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بقسم الاطفال بالجامعة والجامعات المصرية.

وأشار الدكتور عاطف حسين إلى النشاط العلمى البارز لقسم الأطفال والتطوير المشهود داخل المستشفيات ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للأطفال فى إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية للنهوض بالمنظومة الصحية.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد السلام عيد على أهمية قسم الأطفال، الذى يضم العديد من الوحدات التخصصية، حيث يضم مجموعة أقسام متخصصة ذات نشاط بارز، فى مجالات عديدة من قسطرة قلب الأطفال والمناظير والغسيل الكلوى ووحدات الصدر والتمثيل العذائى وأمراض الدم والأورام.

جدير بالذكر أن الافتتاح شهد تكريم اسم المرحوم الدكتور محمد فوزى عبد الفتاح واسم المرحوم الدكتور على ابوزيد، ولفيف من أساتذة الاطفال، كما تم تكريم الدكتور عاطف حسين والدكتور عبد السلام عيد والدكتور وليد ندا وعدد من اساتذة الاطفال.