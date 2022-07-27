اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 03:00 م
أكرم القصاص
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توفير 4166 فرصة عمل للشباب منهم 87 لـ"قادرون باختلاف" بالإسكندرية

الأربعاء، 27 يوليه 2022 02:00 م
توفير 4166 فرصة عمل للشباب منهم 87 لـ"قادرون باختلاف" بالإسكندرية جانب من الحدث
الإسكندرية -فريق المحافظات

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية أن مديرية القوى العاملة، وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على دعمهم وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم.

وأضاف الشريف، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة برئاسة المستشارياسر سعيد، قامت بتعيين 4166  شاباً، منهم  87  "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 12889 راغب عمل منهم 178 "قادرون باختلاف" .

واضاف محافظ الإسكندرية أنه تم توفير عن توفير 905  فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

 

جانب من الحدث (1)
جانب من الحدث (1)

 

جانب من الحدث (2)
جانب من الحدث (2)

 

 

جانب من الحدث (3)
جانب من الحدث (3)

 


 


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