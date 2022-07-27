اليوم السابع
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أكرم القصاص
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تواصل اجتماعات الأمانة العامة للجامعة العربية بالأردن

الأربعاء، 27 يوليه 2022 10:18 ص
تواصل اجتماعات الأمانة العامة للجامعة العربية بالأردن الجامعة العربية ـ صورة أرشيفية
عمان (أ ش أ)

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تواصل الاجتماعات الإعلامية التى تعقدها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الإعلام والاتصال إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للبث الفضائى بالعاصمة الأردنية عمان الأربعاء، أعمالها لليوم الثاني على التوالى، وتأتي هذه الاجتماعات برعاية وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول

ويشارك في الاجتماعات، التي تستمر حتى غد الخميس، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر ممثلًا عن مصر، بالإضافة إلى عدد من مسئولي الإعلام في مختلف الدول العربية، والمسئولين المعنيين في قطاع الإعلام والاتصال من جامعة الدول العربية، وممثلين عن الاتحادات والهيئات العربية المعنية بشئون الإعلام والاتصال.

وتناقش الاجتماعات على مدى ثلاثة أيام عددًا من القضايا الإعلامية المهمة مثل دور الإعلام في مواجهة التطرف، وتأثيرات الإعلام الإلكتروني والألعاب الإلكترونية على المجتمعات والأجيال، وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات العلاقة.

ويقوم أعضاء الوفود المشاركة ضمن جدول أعمال الاجتماعات بزيارة اليوم إلى المركز الوطني لتطوير المناهج، للاطلاع على التجربة الأردنية في إدراج التربية الإعلامية في المناهج الدراسية، فيما يعقد الاجتماع 17 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني

 


الاردن

الجامعه العربيه

قطاع الاعلام والاتصال

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