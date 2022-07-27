تنقلات الشرطة 2022 ..وصول مدير أمن الشرقية الجديد مكتبه لتولى مهام منصبه

وصل منذ قليل اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية الجديد، لمكتبه بالديوان العام للمديرية لتولي مهام منصبه، وذلك بعد تفقده لعدد من المنشأت الشرطية.
وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية قد أصدر قراره بتكليف اللواء محمد صلاح، مديرًا لأمن الشرقية خلفًا للواء محمد والي، مدير أمن الشرقية السابق.
وجاءت بحركة تنقلات الشرطة السنوية لعام 2022 ، تعيين لواء علاء سليم – مساعد الوزير لقطاع الأمن ، واللواء طارق مرزوق – مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية، واللواء رجب عبد العال- مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى، واللواء ناصر محى الدين- مساعد الوزير لقطاع الإعلام والعلاقات، واللواء حسام عبد الحليم – مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار، واللواء دكتور عمر السويفى- مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان.
وجاء بالحركة تعيين اللواء مفيد محمد – مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء هشام الزغبى- مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، واللواء غالب مصطفى – مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة، واللواء حمزة عباس – مساعد الوزير لقطاع الرعاية الإجتماعية ، واللواء عمرو البيلى-مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية، واللواء هشام أبو النصر – مدير أمن الجيزة.
وشملت الحركة تعيين اللواء خالد البروى – مدير أمن الإسكندرية، واللواء أحمد جمال – مدير أمن أسيوط، واللواء السيد سلطان – مدير أمن مطروح واللواء مروان حبيب – مدير أمن الدقهلية، واللواء محمد صلاح – مدير أمن الشرقية واللواء عبد الرحمن هريدى- مدير أمن السويس واللواء أشرف عبدالله – مدير أمن أسوان واللواء محمد عمار – مدير أمن الغربية واللواء محمد أبو الليل- مدير أمن الوادى الجديد واللواء سعيد شوقى – مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة واللواء عصام حسين- مدير الإدارة العامة لحماية الآداب واللواء عمرو البندارى – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واللواء طارق راشد – مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة واللواء عاصم الشريف – مدير الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية واللواء وليد عواد – مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر واللواء هشام زين – مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس واللواء منال عاطف – مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان واللواء حسام عطية- مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء واللواء محمد عبد الحفيظ- مدير الإدارة العامة للمرور.
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