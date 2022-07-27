تنقلات الشرطة 2022 ..وصول مدير أمن الشرقية الجديد مكتبه لتولى مهام منصبه

الشرقية فتحية الديب

وصل منذ قليل اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية الجديد، لمكتبه بالديوان العام للمديرية لتولي مهام منصبه، وذلك بعد تفقده لعدد من المنشأت الشرطية.

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية قد أصدر قراره بتكليف اللواء محمد صلاح، مديرًا لأمن الشرقية خلفًا للواء محمد والي، مدير أمن الشرقية السابق.