تنسيق الجامعات 2022 .. شروط القبول باختبارات الفنون الجميلة جامعة حلوان

كتب محمد صبحى

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان عن بدء التسجيل لإمتحانات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2022، وذلك حتى 6 أغسطس، حيث تعقد اختبارات القدرات بالكلية تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، و الدكتور عمرو سامي عميد الكلية.

وأضح الدكتور عمرو سامي إلى أنه اذا كانت ميول الطالب تخصص فنون فلابد من اختيار واجتياز اختبارات القدرات لهذا التخصص، وهي اختبارات بسيطة تقيس استعداد الطالب لدراسة الفنون فكرياً ومهارياً ، بجانب قياس التخيل وبناء وإدراك النسب السليمة للجسم البشري، وكذلك القدرة على تنظيم الأفكار والأشكال مع تحقيق التوافق والتوازن اللوني والظل والنور عن طريق التظليل والقدرة على الإبداع والتخيل، حيث تأتي اختبارات قدرات لتخصص الفنون في جزأين رئيسيين وهما:

أولاً: سؤال نظري عبارة عن المعلومات العامة صح أو خطأ عن طريق البابل شيت.

ثانيا: اختبار الرسم: في موضوع واحد يهدف إلى تقييم قدرات الطالب ومهاراته الفنية في التعبير الحر عن البيئة المحيطة ومظاهر الحياة المتنوعة في المجتمع وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور وهو مهم جدا في إظهار الشكل.

ثالثا: اختبار التصميم الابتكاري: ويحتوي الاختبار على موضوع واحد يهدف إلى قياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والأشكال والابتكار في التصميم المطلوب مع استخدام الألوان الخشبية أو ألوان الفلوماستر أو الاثنين معاً.

وأضاف أن الأدوات المطلوبة: هي أقلام رصاص بدرجاتها المختلفة، أقلام الفلوماستر، ألوان خشبية، أدوات هندسية ( مسطرة، مثلث، برجل) ، ممحاه، سطح مستوي من الخشب أو ااكارتون مقاسز٢٥ في ٣٥ سم لاستعماله أسفل ورقة الرسم (اختياري).، ويتم الاختبار في مدة زمنية ساعتان ونصف ولا يحق للطالب الاختبار بعد بدء هذا الموعد نهائياً.

وأفاد عميد الكلية أنه اذا كانت أهداف وميول الطالب الالتحاق بتخصص العمارة، فلابد من النجاح واجتياز اختبارات بسيطة تقيس الاستعداد لدراسة العمارة والتصميم المعماري والإلمام بقواعد المنظور، وتنقسم الاختبارات في هذا المجال إلى جزئين:

أولاً: السؤال النظري في المعلومات العامة.

ثانياً: اختبار الرسم المعماري:

يشمل موضوعا واحدا يهدف إلى تقييم قدرات الطالب على التخيل وإخراج ورسم المنظور الحر لأحد الموضوعات التي تمر في حياته اليومية مع ضرورة إظهار المهارات الفنية في التعبير الحر،وذلك باستخدام الأقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور لإظهار المنظور وعناصره مع الاهتمام بالنسب والمقياس في إخراج المنظور، مع إمكانية استخدام بعض الأدوات الهندسية البسيطة.

ثالثاً: اختبار التشكيل والابتكار:

يشمل موضوعا واحدا يهدف إلى قياس قدرة الطالب على الابتكار والتشكيل باستخدام الأشكال الهندسية مع الالتزام بتوقيع الظل والظلال وفق مصدر إضاءة يتم تحديده في كل اختبار لإظهار كتل المجسمات والتشكيل المستنتج، مستخدماً القلم الرصاص بتدرجاته المختلفة لعمل التظليل المطلوب.

ويتوجب على الطالب إحضار نفس أدوات تخصص الفنون.

وأضاف سيادته أن خطوات تسجيل الطلاب لاختبارات القدرات من خلال الخطوات التالية:

أولا : يقوم الطالب بحجز إمتحان القدرات عن طريق موقع التنسيق في الفترة من 25/7 حتى 6/8 من خلال اللينك التالي :

https://tansik.digital.gov.eg

ويعتبر الموعد المحدد من مكتب التنسيق معاد مبدئي للامتحان وليس المعاد النهائي للامتحان .

ثانيا :

يقوم الطالب بعد ذلك بالدخول على موقع قدرات جامعة حلوان وذلك للحصول على كود الدفع الالكتروني من خلال اللينك التالي:

http://app2.helwan.edu.eg/kodrat

عند متابعة موقع الجامعة الخاص بكود الدفع الالكتروني قد يتأخر ظهور الكود بعض الشئ وعلى الطالب في هذه الحالة الانتظار مدة 24 ساعة حتى ظهور الكود .

ثالثاً :

يتم سداد المصروفات المقررة عن طريق كود الدفع من خلال احد المنافذ الاتية :

( مصاري ، أمان ، سدد ، ضامن ، ايجي باي ، بي ، ممكن ، وقتي ، سمارت )

رابعاً :

يقوم الطالب بعد سداد كود الدفع الالكتروني بالدخول على لينك قدرات جامعة حلوان لمعرفة موعد الإمتحان النهائي من خلال اللينك التالي :

http://app2.helwan.edu.eg/kodrat

حيث يقوم بطباعة الافادة عن موعد الإمتحان .

خامساً :

يحضر الطالب الى الكلية في الموعد المحدد له من موقع قدرات جامعة حلوان لأداء الإمتحان .

سادساً :

ضرورة إحضار إثبات الشخصية الخاص بالطالب ورقم الجلوس الخاص به .

سابعاً :

يقوم الطالب بإحضار الأدوات الخاصة به .

ثامنا :

يتم معرفة نتيجة امتحان القدرات من خلال موقع التنسيق .

https://tansik.digital.gov.eg/application/

والجدير بالذكر أن كلية الفنون الجميلة قد بدأت في الإستعدادات الخاصة لإمتحانات القدرات لهذا العام من التجهيز وإعداد لجان الإمتحانات وسط إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية ، مما يضمن سير إمتحانات القدرات على أكمل وجه .