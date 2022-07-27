تقرير الطب الشرعى يكشف ملابسات جريمة سقوط فتاة من شرفة منزلها بمصر الجديدة

كتب عبد الله محمود

كشف تقرير الطب الشرعي حول واقعة مصرع فتاة عقب سقوطها من شرفة منزلها بالطابق الخامس بمصر الجديدة، أن الفتاة تعرضت للاعتداء البدنى قبل سقوطها من شرفة المنزل، حيث ظهر خلال توقيع الكشف الطبي عليها عدة كدمات وسحجات واضحة بأنحاء متفرقة في جسدها، مما يشير إلى تعرضها للاعتداء، ولا توجد شبه جنائية في الواقعة.

كما تبين من خلال التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن والدة الفتاة المتوفاة هو من قام بالاعتداء عليها قبل سقوطها من شرفة منزلها بقصد تأديبها بسبب خلافات أسرية بينهما، ما اضطرها إلى محاولة الهروب من شدة الاعتداء، فاختل توازنها وسقطت من شرفة المنزل وفارقت الحياة قبل نقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بالعثور علي جثة فتاة بأحد الشوارع بمنطقة مصر الجديدة عقب سقوطها من الطابق الخامس، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وبإجراء التحريات وسؤال أصدقاء المتوفاة، تبين أنها كانت تمر بحالة اكتئاب في الآونة الأخيرة بسبب خلافات مع أسرتها.