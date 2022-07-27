تفاصيل جديدة عن حادث مصرع السائح البريطانى فى اليونان

كتب فارس البدري

ردت شقيقة ضحية المروحية اليونانية جاك فينتون على مزاعم أنه تحدى بتهور اللوائح الأمنية وتسبب في وفاته المروعة، حيث أشارت السلطات اليونانية أمس إلى أن الشاب البالغ من العمر 22 عامًا هرع نحو دوار الطائرة الهليكوبتر في أثينا لالتقاط صورة ذاتية وقتل على الفور.

لكن شقيقته الصغرى ديزي البالغة من العمر 20 عامًا، نفت هذه التقارير ووصفتها بأنها "هراء"، قائلة إن شقيقها كان حذراً، لكن لم يتم إطلاعه بشكل صحيح على أى بروتوكول من قبل الطيار "كريستوس فراجكوباناغوس" أو طاقم عمل الطيار، الذين تم اعتقالهم ثم إطلاق سراحهم أمس كما ورد في صحيفة "الديلي ميل".



ديزي شقيقة الضحية

يأتي ذلك بعد أن قام صديقه جاك ستانتون، الذي كان في نفس المروحية التي طارت من جزيرة ميكونوس الاحتفالية، بالرد على رواية الشرطة للأحداث.

وقالت ديزني، وهي طالبة في جامعة مانشستر، لـ MailOnline: "كانت هذه أول رحلة لجاك في طائرة هليكوبتر على الإطلاق، لذا يمكنك أن تتخيل مدى الحذر، إذا كان هناك أي شيء، فقد كان. لم يكن هناك بروتوكولات حيث لم يتم إخبارهم أبدًا بما يجب عليهم فعله، جاك كان يسافر مع مجموعة من الأصدقاء في طائرتين هليكوبتر خاصتين من طراز Bell 407، حيث كان من المقرر أن يستقلوا سيارة إلى المطار من أجل طائرة خاصة تعود إلى لندن".



الشاب البريطاني قبل الحادث

وأضافت ديزي: "لا أحد يعرف بالضبط ما الذي قاده إلى الخلف نحو دوار الذيل. ربما نسي شيئًا. لكن الخط الذي عاد إليه لالتقاط صورة شخصية هو هراء. انها كذبة ولم يكن جاك طفلاً ثريًا بغيضًا. تمت دعوته في هذا العيد. كانت أول رحلة له على الإطلاق بطائرة هليكوبتر".

مصرع الشاب البريطاني

كما أن جاك ستانتون جليفز، 20 عامًا، الذي كان على متن المروحية مع أصدقائه جيمس ييبسلي، والطالب السابق بجامعة بورنموث ماكس سافاج ، نفى رواية السلطات للأحداث.

وقال جاك لـ MailOnline: 'لم يتم إعطاء أي تعليمات عند الخروج من المروحية ولم يرافقنا أحد إلى الصالة. كل ما فعلوه هو فتح الأبواب لنا. نزلنا بمفردنا ولم يمنع أحد جاك من الصعود إلى مؤخرة المروحية. لم يصل أي منا إلى الصالة قبل وقوع الحادث. لقد سمعت أشخاصًا يقولون إن جاك كان يتحدث على هاتفه وركض عائداً إلى المروحية وهذا غير صحيح على الإطلاق. لم يكن على هاتفه ولماذا استدار نحو مؤخرة المروحية لا أعرف".

وأكد يوانيس كانديليس ، رئيس اللجنة اليونانية لحوادث الطيران التي تحقق في الحادث ، أمس ، إن جاك تحدى الأوامر بالركض نحو المروحية وهاتفه على أذنه.

وزعم: " نزل جميع الركاب الأربعة وتم اصطحابهم إلى صالة خاصة في انتظار رحلة خاصة إلى لندن. لكن أثناء وجودهم في الصالة، انفصل الضحية وعاد إلى المدرج مسرعًا إلى المروحية بخطى سريعة.

وقال الشهود الذين تحدثنا إليهم إنه كان يحمل هاتفًا على أذنه وكان يمشي سريعًا إلى الطائرة، متحديًا طاقم الأرض وهم يصرخون له "توقف قف" في غضون ثوان وقع الحادث المأساوي. كان الأمر مروعًا.

تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى مهبط طائرات الهليكوبتر الخاص على مشارف العاصمة اليونانية، لكن يُعتقد أن الشاب البالغ من العمر 22 عامًا قُتل على الفور.



مهبط الطائرات

سيقوم المحققون اليونانيون بدراسة اللقطات من كاميرا مراقبة في ميدان الهبوط للحصول على أدلة، وكشفوا عن وجود عدة أشخاص آخرين شهدوا المأساة من الصالة، وقالت المصادر إن الرحلة التي يبلغ طولها 115 ميلاً بطائرتي هليكوبتر كانت ستكلف أكثر من 15 ألف جنيه إسترليني.