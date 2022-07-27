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تعرف على خطوات اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية

الأربعاء، 27 يوليه 2022 10:58 ص
تعرف على خطوات اختبارات القدرات بكلية التربية الرياضية جامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أعلنت جامعة الإسكندرية استمرار تسجيل الطلاب لاختبارات القدرات حتى 6 اغسطس القادم لطلاب الثانوية العامة للالتحاق بكليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات للقبول بها للعام الجامعي الجديد (2022-2023) وهي كليات الفنون الجميلة، والتربية النوعية، والتربية الرياضية بأبو قير، والتربية الرياضية للبنات، والتمريض.
 
وفى كليات التربية الرياضية جامعة الإسكندرية  تتم هذه الإختبارات على مدار ثلاث أيام ، مع ضرورة الحضور بالزى الرياضى ( شورت - تشيرت - حذاء رياضى) ويشتمل اليوم الأول:
 
1- تسجيل البيانات، وتسديد الرسوم.
2- الكشف الطبى المبدئى.
3- قياس الطول والوزن.
4- إختبار القوام (شورت قصير)
5- إختبار المهاره (زي رياضي)
 
ويشتمل اليوم الثانى: 
1- إختبار الشخصى (بدلة تدريب كاملة)
2- إختبارات الرياضى ( البدنى ) (زي رياضي)
 
بينما يشتمل اليوم الثالث : 
الاختبار المعرفى الساعة 12
( الإثنين- الخميس ) من كل أسبوع
 
 

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