اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 03:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

تعرف على الآثار العصبية طويلة المدى لـ كورونا

الأربعاء، 27 يوليه 2022 02:00 م
تعرف على الآثار العصبية طويلة المدى لـ كورونا تأثير كورونا العصبي
كتبت إيناس البنا

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كان الخلل الوظيفى العصبى معروفا على أنه أحد المضاعفات التى يسببها فيروس كورونا، خاصة فى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من العديد من الأمراض الأخرى.

ووفقًا للأطباء لم يُعرف بعد كيف تؤدى العدوى إلى هذه الأعراض المستمرة، ولماذا تصيب بعض الأفراد دون غيرهم، لكنهم يعتقدون أنه نتيجة لذلك، تتضرر أنواع الأعصاب - الحركية أو الحسية أو اللاإرادية - إلى حد ما.

ويمكن أن تسبب الأعصاب الضعيفة ضعف العضلات والألم والتشنجات وحتى وظائف الأعضاء المتعددة.

 

ماذا نعرف عن تأثيرات كورونا على الجهاز العصبى؟

وفقا لموقع timesnownews لا يزال العلماء يتعلمون كيف يؤثر فيروس كورونا على الجهاز العصبى على المدى الطويل بمساعدة أعراض  COVID الطويلة.

 

التغييرات فى القدرات المعرفية

لاحظت العديد من القراءات الأولية للمتلازمات العصبية المرتبطة بـ COVID-19 تغيرات فى ضعف الوظيفة الإدراكية لدى المرضى فى المستشفى، بينما لاحظت التحقيقات الأخرى وجود التهاب فى الجهاز العصبى المركزى (CNS) أو الجهاز العصبى المحيطى (PNS)، وفى المملكة المتحدة كشفت دراسة عن مرض كورونا الحاد أن الأعراض العصبية التي يتم تسجيلها بشكل متكرر كانت نفسية (مثل الأوهام والبارانويا).

ويعتقد الباحثون أيضًا أن الالتهاب العصبى وإصابة الخلايا العصبية قد زاد من المخاوف بشأن التطور المحتمل للأمراض التنكسية العصبية مثل ألزهايمر وباركنسون في المستقبل.


الالتهاب العصبي

تأثير كورونا العصبي

التأثيرات العصبية لكورونا

المتلازمات العصبية المرتبطة بكورونا

أعراض كورونا الطويلة



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