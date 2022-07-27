اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 06:59 ص
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تعرف على أسعار الخضار فى الأسواق.. كيلو الطماطم 2.25 إلى 4.25 جنيه

الأربعاء، 27 يوليه 2022 06:00 ص
تعرف على أسعار الخضار فى الأسواق.. كيلو الطماطم 2.25 إلى 4.25 جنيه خضراوات
كتب إسلام سعيد

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أعلن حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، أنه بلغ سعر كيلو الطماطم 2.25 إلى 4.25 جنيه بارتفاع 50 قرش تقريبا والكوسة 5 جنيهات.
 
مع استمرار تراجع أسعار البصل فى الأسواق ليسجل بين 1 إلى 2 جنيه فى الكيلو بسوق الجملة 
 
وأضاف فى تصريحات له، أن الفاصوليا لا تزال عند متوسط سعر 5.5 إلى 9 جنيهات والجزر 2.5 إلى 5 جنيهات والملوخية 3 إلى 4 جنيهات، والفلفل الألوان 4 إلى 6 جنيهات والخيار 3.25 إلى 5.25 جنيه والخيار البلدى 3 إلى 4.5 جنيه والبامية 12 إلى 20 جنيها. 
 
وأشار إلى أن سعر كيلو القلقاس 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا 2 إلى 4 جنيهات والثوم من 7 إلى 11 جنيها البلدى، والباذنجان الأبيض 1.5 إلى 3 جنيهات والفلفل الرومى 3 إلى 4 جنيها "الصوب" والفلفل الحامى 2.5 إلى 4.5 جنيه.
 

خضراوات

اسعار الخضراوات

اسعار الفاكهة



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