تحصين 102 ألف رأس من الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، آخر مستجدات أعمال الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع لعام 2022، والتى انطلقت فى 14 يوليو الجارى على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، يأتى هذا فى ضوء حرص واهتمام محافظ المنوفية بتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها مما يساعد على رفع مستوى معيشة الفلاح.

حيث أفاد الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية بأنه تم تحصين (102) ألف رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام وذلك خلال إسبوعين من انطلاق فاعليات الحملة ، مؤكدا على استمرار أعمال لجان الحملة القومية بكافة أرجاء المحافظة لتحقيق المستهدف منها من خلال المقرات المعدة لها أو الإنتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة وعمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن ، فضلا عن تقديم التوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على ضرورة تقديم التسهيلات والدعم اللازم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لإنجاح الحملة، مشيداً بالحملات القومية التى تنفذها وزارة الزراعة والتى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة وتنميتها وزيادة الإنتاج ورفع معدلات الاقتصاد القومى.