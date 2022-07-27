تأجيل محاكمة طبيب متهم بقتل نجل طليقته والشروع فى قتلها بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر الدعوي بإيداع الطبيب البشري لقتله نجل طليقته والشروع فى قتلها وآخر، بمستشفي النفسية والعصبية بالعباسية، لحين ورود التقرير وحضور المتهم لجلسة الدور الثاني من شهر سبتمبر القادم .

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق، وعماد الدين عزت، أمانة سر عبد المنصف إبراهيم، عاطف رمسيس.

وتعود أحداث الواقعة إلي شهر يناير من العام الجاري، عندما وجهت النيابة العامة للمدعو ( ع . م 38 عاما ) طبيب، بدائرة قسم أول سوهاج، تهمة قتل المجني عليه الطفل ” م ،و” 6 سنوات عمدا مع سبق الإصرار، وانهال عليه بطعنة بالصدر قاصداً قتله فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وشرع في قتل المجني عليها طليقته ” أ ، ج “33 عاما مديرة معمل تحاليل وتقيم مركز سوهاج، عمدا مع سبق الإصرار، حيث انهال عليها بالضرب باستخدام سكينا قاصداً قتلها فأحدث إصابتها، بسبب خلافات مالية بينهما بعد أن طلاقها منه في شهر نوفمبر الماضي.

كما شرع في قتل المجني عليه “م ،م “24 عاما كيميائي بمعمل تحاليل ويقيم بلصفورة، عمدا مع سبق الإصرار عندما حاول المجني عليه إقصاءه عن اتمام جريمته الأولي حتي انهال عليه بالضرب باستخدام ذلك السكين بحوزته قاصداً قتله فأحدث إصابته، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت قراراها السابق.