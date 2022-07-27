تأجيل محاكمة المتهم بالإشتراك مع آخرين بقتل مواطن لسرقته بالشرقية للحكم

الشرقية- فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، تأجيل محاكمة عامل زراعى لإدانته فى القضية رقم 5117 لسنة 2019 جنايات مركز شرطة صان الحجر، بقتل مواطن لسرقته لجلسة الغد للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدى، وأمير أحمد زكى وأمانة سر خالد إسماعيل.

تعود أحداث القضية ليوم 28 أبريل المنصرم، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة المستشفي المركزى بوصول " محمد ص ج " جثة هامدة اثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر، وتبين أثناء سيره بالطريق العام بدائرة صان الحجر، اعترض طريقه 5اشخاص وقاموا بترويعه بالأسلحة النارية وعندما اعتراضهم قاموا بإصابته بطلق ناري أودى حياته في الحال.

وتبين من التحريات قيام. محمد ك م عامل زراعى مقيم صان الحجر بالاشتراك مع 4 آخرين سبق محاكتهم بارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم القبض على المتهمين واحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق، وسبق محاكمتهم وقام المتهم الثالث الهارب أثناء المحاكمة بعمل إعادة إجراءات، وقررت المحكمة تأجيل محاكمته للغد .