وقال بوليانسكي بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس": "إننا نؤيد باستمرار استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة، التي ينبغي أن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، مع مراعاة مخاوف الأمن القومي للإسرائيليين".



وأضاف: "نحن على ثقة من أن هناك حاجة إلى تعزيز الجهود المتعددة الأطراف، بما في ذلك في شكل اللجنة الرباعية للشرق الأوسط للوسطاء الدوليين. ومن هذا المنطلق، نعيد تأكيد التزامنا بالتعاون مع شركاء المجموعة الرباعية لجعل عمل الأمم المتحدة أكثر كفاءة."



وأكد الدبلوماسي أهمية تنسيق الوسطاء الدوليين مع الشركاء الإقليميين.



وأشار بوليانسكي إلى أن "مبادرة روسيا لعقد اجتماع وزاري موسع للجنة الرباعية للشرق الأوسط مع الأعضاء الرئيسيين في جامعة الدول العربية كانت مدفوعة بهذا الأمر".