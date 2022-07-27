وذكرت وكالة الأنباء البولندية الرسمية "باب" أن بلاشاك وقع الاتفاق في وارسو الأربعاء .

وقال مسؤولون بولنديون إنه بموجب الاتفاق ستشتري بولندا طائرات مقاتلة خفيفة من طراز "إف إيه-50" ودبابات "كيه2 بلاك بانثر" ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز "كيه 9".

ومن المتوقع تسليم الدفعة الأولى التي تتألف من 180 دبابة "كيه 2" إلى بولندا في وقت لاحق من هذا العام، أما الدفعة الثانية فتضم أكثر من 800 دبابة "كيه2 بي إل"، والتي من المقرر تصنيعها في بولندا اعتبارا من عام 2026.

