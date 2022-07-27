بنك الكويت المركزى يرفع سعر الفائدة إلى 2.50% بواقع ربع نقطة مئوية

كتب محمد جمال

قال محافظ بنك الكويت المركزى باسل الهارون اليوم الأربعاء إن بنك الكويت المركزي قرر رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.25 في المئة إلى 2.50 في المئة اعتبارا من يوم غد الخميس، بحسب وكالة أنباء الكويت.

وأضاف محافظ المركزى انه تقرر ايضا إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء الريبو وسندات وتورق ونظام قبول الودائع ألجل وأدوات التدخل المباشر بالإضافة إلى أدوات الدين العام.

وأوضح أن قرار المركزي جاء على ضوء المستجدات األخيرة في الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الجيوسياسية وأثر ذلك على معدالت التضخم العالمية وانعكاسه بالتالي على الرقم القياسي ألسعار المستهلك في الكويت.

وبين المحافظ أن قرارات "المركزي" ترتكز على المتابعة الحثيثة للبيانات والمعلومات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية بما يهدف الى تعزيز البيئة الداعمة للنمو االقتصادي السيما القطاعات غير النفطية والى ضمان تحقيق الاستقرار النقدي والمالي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية.

واكد الهارون في ختام تصريحه أن بنك الكويت المركزي سوف يتابع رصده للتطورات االقتصادية والنقدية في األسواق المحلية والدولية وذلك التخاذ أي تدابير إضافية الزمة تكفل المحافظة على االستقرار النقدي والمالي في الكويت.