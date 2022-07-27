اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بنك التنمية الإفريقي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.7 % لعام 2022

الأربعاء، 27 يوليه 2022 06:22 م
بنك التنمية الإفريقي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.7 % لعام 2022 بنك التنمية الإفريقي
أ ش أ

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أصدر بنك التنمية الإفريقي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عند نسبة 5.7% خلال العام الجاري 2022.
 
جاء ذلك في تقرير البنك الذي أصدره اليوم الأربعاء عبر موقعه بعنوان "آفاق الاقتصاد في إفريقيا 2022". 
 
وكانت توقعات البنك الإفريقي للتنمية لنمو الناتج المحلي الإجمالي قدرت عند نسبة 3.6 % و3.3 % على التوالي خلال العامين الماضيين 2020 و2021، وأظهرت إحصاءات البنك لمستويات نمو الاقتصادات الإفريقية أن مصر واحدة من الدول القليلة بالقارة التي حققت معدل نمو إيجابي خلال عام 2020 الذي شهد اندلاع جائحة فيروس كورونا.

بنك التنمية الإفريقى

مصر

الاقتصاد المصري

النمو الاقتصادي فى مصر



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