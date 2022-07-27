اليوم السابع
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الأربعاء، 27 يوليه 2022 04:17 م
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بعد مطالبته بإذاعة تنفيذ أحكام الإعدام على الهواء.. 6 معلومات عن قاضى قضية نيرة أشرف

الأربعاء، 27 يوليه 2022 04:00 م
بعد مطالبته بإذاعة تنفيذ أحكام الإعدام على الهواء.. 6 معلومات عن قاضى قضية نيرة أشرف المستشار بهاء الدين المرىء
أحمد إسماعيل

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شغلت قضية نيرة أشرف الرأى العام المحلى والعربى خلال الفترة الماضية، وجاء حكم محكمة الجنايات برئاسة المستشار بهاء الدين المرى بإعدام المتهم ليسدل الستار على تلك القضية الهامة، حيث اصدرت المحكمة حيثيات حكمها والتى تضمنت رسالة من المحكمة للمشرع بتعديل القانون ليجيز إذاعة تنفيذ أحكام الإعدام على الهواء لتحقيق الردع العام.

المستشار بهاء الدين المرى قاضى قضية نيرة أشرف، الذى أطلق عليه البعض لقب "أديب القضاة"، حجز له مساحة كبيرة من اهتمامات الراى العام وتصدر اسمه مؤشرات البحث على جوجل.

يرصد اليوم السابع أبرز 6 معلومات لا تعرفها عن المستشار بهاء الدين المرى.

1-ولد المستشار بهاء المرى بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

2-عمل مُحاضر بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية لتدريس التدريبات العملية فى القانون الجنائى من 2005 – 2019.

3- بدأ حياته وكيلا للنائب العام فى الثمانينات، ثم معاونا للنيابة العامة فى منوف ثم مديرا، وعمل قاضيا بمحكمة الإسكندرية الاستئنافية، ثم رئيسا لنيابة الدخيلة وغرب الإسكندرية وكفر الشيخ الكلية، عمل مستشارا فرئيسا فى محاكم الجنايات بعدد من المحافظات.

4- منح عضوية اتحاد كتاب مصر ونادى القصة بعد أن تعددت مؤلفاته الأدبية.

5-اعتبر النقاد والأدباء المستشار بهاء الدين المرى أديبا من كُتاب الأدب القضائى والذى افتقدته الساحة الأدبية، منذ مؤلفات ‏توفيق الحكيم، وأطلقوا عليه أديب القضاة وقاضي الأدباء.

6- أبرز مؤلفاته الأدبية فى الرواية والقصة القصيرة والشعر منها رواية "أنا خير منه" و"يوميات ‏وكيل نيابة"، و"يوميات قاض"، و"حكايات قضائية"، و"برجولا"، و"لحظة انهيار"، والقصة القصيرة "حيرة أمل" ‏و"فيض الخاطر"، وفى الشعر "الحب قبل المداولة"، ومن مؤلفاته التاريخية والاجتماعية، "القتل باسم الوطن ‏والدين"، و"العزة بالإثم"، و"دنشواى"، و"القضاء في الإسلام"


المستشار بهاء الدين المرىء

اديب القضاة

نيرة اشرف



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