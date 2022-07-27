بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكليات جامعة طنطا

الغربية - مصطفى عادل

بدأت اليوم الأربعاء، اختبارات القدرات بجامعة طنطا لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات للقبول بها للعام الجامعي الجديد (2022-2023) بكليات التربية الرياضية والتربية النوعية والتمريض، وذلك بمقر الكليات طبقا للإخطار الإلكتروني الذي تم إبلاغهم من خلاله بموعد ومكان إجراء الاختبار.

وقال الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن توجيهات الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة ركزت بشكل واضح على التيسير على الطلاب المتقدمين لأداء الاختبارات، وتوفير الآليات اللازمة لتنظيم عمليات دخولهم واداءهم للاختبارات وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامات الطبية والالتزام بالإجراءات التنظيمية التي تكفل تحقيق معايير الامن والأمان والوقاية الكاملة من العدوى.

وأكد نائب رئيس الجامعة على التزام الجامعة بأداء الاختبارات في الكليات الثلاثة في المواعيد المحددة مسبقا طبقا للإخطار الإلكتروني المرسل للطلاب، موضحًا أن اختبارات المعهد الفني للتمريض تتم داخل مقر كلية التمريض بالمجمع الطبي.