انطلاق المعسكر التثقيفى والترفيهى بالإسكندرية للأئمة المشاركين بالبرنامج الصيفى

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف ، انطلاق فوج الأئمة لمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، ويضم المعسكر (40) إمامًا من الأئمة الأكثر تميزًا في الأنشطة الدعوية والبرنامج الصيفي للطفل.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم إن ذلك يأتى في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية والترفيهية التي أطلقتها وزارة الأوقاف للأئمة المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل ومقارئ الجمهور.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي للمعسكر يتضمن جوانب علمية وثقافية، وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، وزيارة مكتبة الإسكندرية.