اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 يوليه 2022 12:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

انطلاق المعسكر التثقيفى والترفيهى بالإسكندرية للأئمة المشاركين بالبرنامج الصيفى

الأربعاء، 27 يوليه 2022 11:19 ص
انطلاق المعسكر التثقيفى والترفيهى بالإسكندرية للأئمة المشاركين بالبرنامج الصيفى الائمة المشاركين
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق فوج الأئمة لمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، ويضم المعسكر (40) إمامًا من الأئمة الأكثر تميزًا في الأنشطة الدعوية والبرنامج الصيفي للطفل. 
 
 
وقالت الوزارة فى بيان اليوم إن ذلك يأتى في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية والترفيهية التي أطلقتها وزارة الأوقاف للأئمة المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل ومقارئ الجمهور. 
 
 
جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي للمعسكر يتضمن جوانب علمية وثقافية، وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، وزيارة مكتبة الإسكندرية. 
 
 

الاوقاف

المقارئ القرآنية

البرنامج الصيفى للطفل

اخبار الاوقاف

الاوقاف اون لاين



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة