اليابان تغلق 170 مكتب بريد بسبب تفشى فيروس كورونا

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن عدد المكاتب المغلقة في ارتفاع منذ منتصف يوليو الجاري، فيما لا يعرف حاليا متى سيتم إعادة المكاتب للخدمة مرة أخرى.

يشار إلى أن اليابان تشهد تزايدًا يوميا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، وأعلنت البلاد اليوم تسجيل أكثر من مائتي ألف حالة جديدة.