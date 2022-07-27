اليابان تغلق 170 مكتب بريد بسبب تفشى فيروس كورونا

أعلنت السلطات اليابانية اليوم /الأربعاء/ إغلاق 170 مكتب بريد بأنحاء البلاد بسبب تفشي فيروس "كورونا" بين العاملين بها أوأقاربهم.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن عدد المكاتب المغلقة في ارتفاع منذ منتصف يوليو الجاري، فيما لا يعرف حاليا متى سيتم إعادة المكاتب للخدمة مرة أخرى.
يشار إلى أن اليابان تشهد تزايدًا يوميا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، وأعلنت البلاد اليوم تسجيل أكثر من مائتي ألف حالة جديدة.
يذكرأن، سجلت اليابان الأربعاء، 209 آلاف و694 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى أنحاء البلاد، بالإضافة إلى 129 حالة وفاة جديدة.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن عدد الحالات الحرجة بالمستشفيات بلغ 311 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 10 ملايين و248 ألفا و392 شخصا.
يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في اليابان منذ بداية تفشي الوباء تخطى 11 مليونا و921 ألفا، فيما بلغ إجمالي الوفيات 32 ألفا و207 حالات وفاة.
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