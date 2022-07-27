النيابة تطلب التحريات حول ضبط عاطل بالأزبكية بحوزته مجوهرات مسروقة

كتب عبد الله محمود

طلبت نيابة الأزبكية سرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية، حول واقعة ضبط عاطل تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المحال التجارية بالمنطقة، حيث تم ضبطه عقب سرقته مجوهرات وأجهزة كهربائية بدائرة القسم.

البداية كانت بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص " له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة) ، وبحوزته ("شاشة – بعض المشغولات الذهبية" مجهولين المصدر- مفك).

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات، اعترف بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة القسم بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وباستدعاء مالكة الشقة محل الواقعة تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التي امرت بحبس المتهم على ذمة التحقيق.