النيابة تأمر بتشريح جثة مواطن عثر عليه متوفيا بمنزله فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة بلبيس العامة بالشرقية، بانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثمان مواطن عثر عليه متوفيا بمنزله لبيان سبب الوفاة.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد ورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول"أحمد ح ال " جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أقر أنه لا يستطيع الجزم بسبب الوفاة.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 4709 إدارى مركز شرطة بلبيس لسنة 2022.

وبالعرض على النيابة العامة قررت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى، إجراء الصفة التشريحية من قبل أحد الأطباء الشرعيين، لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها وإعداد تقرير بسبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.