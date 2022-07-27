المشدد 15 سنة لعاطلين لحيازتهما هيروين وسلاحا ناريا بالشرقية

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي،وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمد عبدالعظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري، ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية ليوم 1 من شهر أبريل المنصرم، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد قيام ضباط مباحث قسم شرطة فاقوس من ضبط " السيد م اال م" و" محمد أحمد ع" عاطلين مقيمان دائرة القسم، بحوزة الأول 3 قطع حجرية أسطوانية الشكل تحوي مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بحوزة الثانى سلاح نارى فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم العرض على النيابة العامة، التى قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.