المشدد 10 سنوات لعامل لاشتراكه فى قتل مواطن وإصابة نجله بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة لإدانته فى القضية رقم 18709 لسنة 2016 جنايات مركز شرطة الحسينية، لاشتراكه مع 5 آخرين سبق محاكمتهم فى قتل مواطن وإصابة نجله إثر خلافات بينهما.



صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين،ووليد المهدى، وأمير أحمد زكى وأمانة سر خالد إسماعيل.



تعود أحداث القضية،عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى الحسينية المركزى بوصول " مصطفى م غ " جثة هامدة، إثر إصابته بطلق نارى، وإصابة نجله " محمد " 33 عاما محامى حر مقيم مركز فاقوس بطلق نارى



وتبين من التحريات قيام " إسلام ع ال " بالقيام مع 4 آخرين سبق محاكمتهم، بارتكاب الواقعة إثر خلافات بينهم وبين نجل المجنى عليه، فقاموا بإطلاق أعيرة نارية عليهما من بندقية آلية محدثين بهما الإصابات التى أودت بحياة الأول وإصابة الثانى.



عقب تقنين الإجراءات القانونية تم إحالة المتهمين الخمسة من قبل النيابة العامة إلى محكمة جنايات الزقازيق، وسبق محاكمتهم جميعا وقام المتهم الخامس الهارب" إسلام ع ال" وقت المحاكمة بعمل إعادة إجراءات وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات.

