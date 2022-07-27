وقال بيسكوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إنه من غير الصواب ربط حجم الغاز الطبيعي الذي يتم ضخه عبر خط الأنابيب "السيل الشمالي-1" بمسألة رفع العقوبات الأوروبية" ، مشددا على أن القيود المفروضة تحد من إمدادات الوقود الأزرق الروسي إلى أوروبا.

وحول عزم موسكو الإبقاء على إمدادات الغاز عند أدنى مستوى في ظل العقوبات، قال بيسكوف "هذا رابط خاطئ تماما، غازبروم تزود أوروبا بأكبر قدر ممكن من الغاز".

وأضاف أن القدرات الفنية لشركة "غازبروم" لتصدير الغاز إلى أوروبا تضاءلت بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي المناهضة لروسيا، مؤكدا أن شركة "غازبروم" الروسية تظل موردا موثوقا به، ولكن يتعذر عليها ضمان أحجام الضخ المطلوبة في حال تعذر صيانة المعدات الأجنبية بسبب العقوبات.

وتعرقل العقوبات الغربية المفروضة على روسيا أعمال صيانة توربينات "سيمنس" المثبتة على خط أنابيب "السيل الشمالي-1" (أنبوب غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق)، ما يؤدي إلى انخفاض حجم الإمدادات إلى أوروبا.