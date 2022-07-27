"الكاظمى" يدعو المتظاهرين للانسحاب الفورى من مبنى مجلس النواب العراقى

كتب: أحمد جمعة

دعا القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمى، الأربعاء، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من مبنى مجلس النواب العراقى، والذي يمثل سلطة الشعب والقانون، موجها الدعوة إلى المتظاهرين إلى الالتزام بسلميتهم، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبتعليمات القوات الأمنية العراقية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين، والانسحاب الفورى من المنطقة الخضراء.

وأكد "الكاظمى" فى بيان مقتضب نقله المكتب الإعلامى للحكومة العراقية، أن القوات الأمنية ستكون ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة، والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام.

وفي وقت لاحق، عبر عدد من المتظاهرين العراقيين جسر الجمهورية نحو المنطقة الخضراء في بغداد.