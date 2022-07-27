اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 يوليه 2022 07:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

"الكاظمى" يدعو المتظاهرين للانسحاب الفورى من مبنى مجلس النواب العراقى

الأربعاء، 27 يوليه 2022 06:48 م
"الكاظمى" يدعو المتظاهرين للانسحاب الفورى من مبنى مجلس النواب العراقى رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
كتب: أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعا القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمى، الأربعاء، المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من مبنى مجلس النواب العراقى، والذي يمثل سلطة الشعب والقانون، موجها الدعوة إلى المتظاهرين إلى الالتزام بسلميتهم، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبتعليمات القوات الأمنية العراقية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين، والانسحاب الفورى من المنطقة الخضراء.

وأكد "الكاظمى" فى بيان مقتضب نقله المكتب الإعلامى للحكومة العراقية، أن القوات الأمنية ستكون ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة، والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام.

وفي وقت لاحق، عبر عدد من المتظاهرين العراقيين جسر الجمهورية نحو المنطقة الخضراء في بغداد.

 

 

 


القوات المسلحه العراقيه

مصطفى الكاظمى

المتظاهرين في العراق

القوات الامنيه العراقيه



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة