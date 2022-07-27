اليوم السابع
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القبض على المتهم بالاعتداء على مالك محل وابنه بسلاح أبيض فى العمرانية

الأربعاء، 27 يوليه 2022 04:39 م
القبض على المتهم بالاعتداء على مالك محل وابنه بسلاح أبيض فى العمرانية رجال الشرطة -أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بالاعتداء على مالك محل وابنه بسلاح أبيض، داخل المحل الخاص بهما في العمرانية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اعتداء عاطل على مالك محل وابنه داخل المحل في العمرانية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المتهم استخدم سلاح أبيض في الاعتداء على مالك المحل، فأصابه بجرح طعني برقبته،  وواصل اعتداءه على ابن المجنى عليه، فأصابه برأسه، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما.
 
وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبحوزته سلاح الجريمة، واعترف بالاعتداء على المجني عليهما، نتيجة خلافات سابقة متعلقة بالجيرة، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

الاعتداء على مالك محل

مشاجرة بالعمرانية

امن الجيزة

اخبار الحوادث



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