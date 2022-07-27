اليوم السابع
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القائد العام للقوات المسلحة العراقية يدعو المتظاهرين للالتزام بسلميتهم

الأربعاء، 27 يوليه 2022 06:06 م
القائد العام للقوات المسلحة العراقية يدعو المتظاهرين للالتزام بسلميتهم رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
كتب: أحمد جمعة

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دعا القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمى، اليوم الأربعاء، المتظاهرين إلى الالتزام بسلميتهم، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبتعليمات القوات الأمنية العراقية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين، والانسحاب الفورى من المنطقة الخضراء.

وأكد الكاظمى فى بيان مقتضب نقله المكتب الإعلامى للحكومة العراقية، أن القوات الأمنية ستكون ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة، والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام.

وفي وقت لاحق، عبر عدد من المتظاهرين العراقيين جسر الجمهورية نحو المنطقة الخضراء في بغداد.


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