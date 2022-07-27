اليوم السابع
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العثور على جثة متحلل أجزاء منها فى حى الضواحى ببورسعيد

الأربعاء، 27 يوليه 2022 02:13 ص
العثور على جثة متحلل أجزاء منها فى حى الضواحى ببورسعيد إسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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عثر الأهالي على جثة بها أجزاء في حالة تحلل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ومحتمل وفاتها منذ حوالي 5 أيام. 
 
تلقت إدارة شرطة النجدة التابعة لمديرية أمن بورسعيد، بلاغاً من الأهالي بالعثور على جثة على محمد على بدر بمساكن التصنيع في نطاق حي الضواحي. 
 
والكشف المبدئي على الجثة، اتضح أنه متوفي منذ  ما يقرب من 5 أيام، وجارى نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى النصر، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.
 
تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بالدفن، بعد الوقوف على ملابسات الوفاة.
 
 
 

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