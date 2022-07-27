الضرائب: وحدة خاصة بالمصلحة تتابع نشاط التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى على الإنترنت

كتب - أحمد يعقوب

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص وزارة المالية والمصلحة على تذليل أى عقبات قد تواجه مزاولى أنشطة التجارة الالكترونية ونشاط صناعة المحتوى من حيث تقنين وتسجيل أنشطتهم لدى المصلحة إيمانا بأهمية التجارة الالكترونية في الآونة الأخيرة حيث أنها أتاحت الفرص لدى العديد من الأشخاص للعمل من منازلهم وإتمام الكثير من المعاملات التجارية فى وقت زمنى قصير وفى أى ساعة فى اليوم وفى أى مكان، وأيضا أصبحت التجارة الإلكترونية تمثل جانب مهم من التجارة الداخلية فى مصر.

وقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن أنواع الضرائب المتعلقة بكل من نشاط التجارة الإلكترونية ونشاط صناعة المحتوى على الانترنت هى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة تفرض على صافي دخل الاشخاص الطبيعيين (المنشاة الفردية) أو أرباح الاشخاص الاعتبارية (الشركات) المحقق من ممارسه المهن غير التجاريه أو الانشطة التجاريه أو الصناعية أو تقديم الخدمات وذلك وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنه 2005 ، وأما ضريبة القيمة المضافة فهى ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات فيما عدا السلع والخدمات المعفاة من الضريبة وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمه المضافة رقم 67 لسنه 2016 وتعديلاته .

وأكد رضا عبد القادر أن هناك أكثر من نوع من الكيانات القانونية للمنشآت فالفرق بين المنشاة الفردية والشخص الاعتباري في التجاره الالكترونية هو أن المنشأة الفردية هى تلك المنشاة التى يقوم بإنشائها الفرد بمفرده ويمتلكها فرد واحد يديرها بنفسه كما يحصل على كافه الارباح منها مع تحمله كافه المسئوليات، أما الاشخاص الاعتبارية هي كيانات تنشأ من مجموعة من المساهمين أو أصحاب الحصص وتتمتع بالشخصية القانونية كشخص اعتبارى وتنقسم الأشخاص الاعتبارية إلى شركات أشخاص وتضم شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات الواقع،وشركات الاموال وتضم الشركات المساهمه وشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد وشركات التوصية بالأسهم.

وأضح عبد القادر أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوي المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.