الصرف الصحى بالإسكندرية ينظم قافلة مائية فى عيد المحافظة القومى

الإسكندرية - جاكلين منير

نظمت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، قافلة مائية بالتعاون مع حي الجمرك ووزارة الصحة ووزارة الأوقاف وادارة التنمية المحلية بحى الجمرك بوحدة صحة حجاري بحي الجمرك.

جاء ذلك في إطار إحتفالات محافظة الإسكندرية بالعيد السنوي لمحافظة الإسكندرية في 26 يوليو من كل عام وطبقا لخطة الشركة بالاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وأكد المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، على أهمية توعية المواطنين بمشروعات الصرف الصحي الجاري العمل عليها بالإسكندرية، وأهمية الحفاظ عليها ومدي تأثيرها علي حياة المواطن، بخلاف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ودورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار "نافع"، إلي إهتمام القيادة السياسية بتطوير الخدمات ومستوي حياة المواطن في محافظة الإسكندرية وإلي الجهود التي تتم من بحث ودراسة وتنفيذ لعدد كبير جداً من المشروعات في شتي المجالات، وإلي دور المواطن في الحفاظ علي تلك المشروعات والإستخدام الأمثل لكل المرافق وتجنب السلوكيات الخاطئة في التعامل مع مياه الشرب والصرف الصحي.

وتم تقديم العديد من الخدمات وندوات التوعية وورش إعادة تدوير الزيوت وقامت إدارة الجمرك للتشغيل والصيانة بتوفير سيارة الشفط وتم تلقى بلاغات والعمل على حلها فورا اثناء تواجد القافلة، وقامت وزارة الصحة بالكشف وصرف العلاج مجانى للمواطني، كما قامت وزارة الأوقاف بإلقاء ندوات دينية حول ترشيد المياه والمحافظة على شبكة الصرف الصحى.